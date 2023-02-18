Вице-президент США Харрис: Украину ждёт больше тёмных дней

Вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Украину в будущем ждёт "больше тёмных дней".

"Мы не питаем иллюзий относительно того, что будет. У Украины будет больше тёмных дней. Глобальные волновые эффекты будут по-прежнему ощущаться странами, расположенными рядом и далеко — от Африки к Юго-Восточной Азии, странам Карибского бассейна", — отметила Харрис.