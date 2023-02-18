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18 февраля, 13:23

Вице-президент США Харрис: Украину ждёт больше тёмных дней

Вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Украину в будущем ждёт "больше тёмных дней".

"Мы не питаем иллюзий относительно того, что будет. У Украины будет больше тёмных дней. Глобальные волновые эффекты будут по-прежнему ощущаться странами, расположенными рядом и далеко — от Африки к Юго-Восточной Азии, странам Карибского бассейна", — отметила Харрис.

Медведев уличил НАТО в страхе перед Москвой после слов Столтенберга о риске победы России

Медведев уличил НАТО в страхе перед Москвой после слов Столтенберга о риске победы России

Ранее Лайф сообщал, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для Североатлантического альянса сейчас является несопоставимым с опасностью победы России.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Артур Белкин
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