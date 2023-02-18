Россиянам назвали неочевидные причины набора веса

Человек может набрать вес из-за пластиковой посуды, поэтому лучше заменить её стеклом или керамикой, и не разогревать еду в СВЧ-печи в пластиковых контейнерах. Об этом рассказала врач-терапевт, руководитель направления превентивной медицины клиник "Атлас" Кирилл Белан, который в беседе с "Газетой.ru" назвал неожиданные причины ожирения.

Считается, что человек набирает вес на фоне долгосрочной разницы между потреблением и расходом энергии, но этот дисбаланс не всегда можно восстановить за счёт физактивности и снижения количества калорий. По словам врача, масса тела регулируется с помощью сложных гормональных, нервных и метаболических механизмов. К тому же основная часть потребляемой энергии расходуется не на физнагрузки, а на дыхание, поддержание температуры тела и функции органов.

В метаболизме, продолжил Белан, важную роль играют гормоны, на которые влияют многие факторы. Один из них — сон, а его недостаток — стресс для человека, из-за чего в организме вырабатывается в усиленном режиме кортизол, повышается инсулин. Это состояние также приводит к инсулинорезистентности. Другой фактор — состояние микробиоты, сообщества бактерий кишечника.

"Согласно исследованиям, потребление продуктов с клетчаткой увеличивает разнообразие микробиоты и уменьшает скорость прибавки веса независимо от потребления энергии", — рассказал врач.

Также на набор веса влияют химические вещества, которые называют эндокринными разрушителями (EDC). Часть из них вмешивается в процессы метаболизма, из-за чего происходят нарушения регуляция массы тела. По словам Белана, они называются обесогенами.

"К ним, например, относятся многие пластификаторы: бисфенол, А, B, S, парабены, пестициды. Поэтому лучше избегать пластиковой посуды и не разогревать пищу в СВЧ-печи в пластиковых контейнерах. Используйте вместо них стекло или керамику", — объяснил терапевт.