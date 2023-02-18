Генеральный менеджер "Кармиотиссы" оценил дебют Кержакова в качестве главного тренера
В "Кармиотиссе" назвали хорошим результатом ничью в первой игре под руководством Кержакова
Генеральный менеджер кипрского клуба "Кармиотисса" Антонис Антониус оценил дебют Александра Кержакова в качестве главного тренера команды. По его мнению, ничья в первой игре под руководством заслуженного мастера спорта России является хорошим результатом. Речь идёт о встрече с "Эносисом", которая закончилась со счётом 1:1.
"Иногда дебюты служат для того, чтобы привыкнуть к новой лиге. У Александра не было времени на то, чтобы поставить команде свою игру, внедрить тактику. Ничья в данном матче — хороший результат", — отметил Антониус в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Менеджер также выразил надежду, что все цели "Кармиотиссы" будут выполнены, а команда станет боеспособной.
О том, что Кержаков стал главным тренером кипрского клуба "Кармиотисса", стало известно 8 февраля. Новый наставник поприветствовал игроков и заявил о готовности к работе.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев