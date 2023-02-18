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18 февраля, 14:21

Средняя зарплата врачей взрослых поликлиник в Петербурге составила 119 тысяч рублей

Средняя зарплата врача в Санкт-Петербурге составляет 119 тысяч рублей. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва.

"Я посмотрела среднюю зарплату за январь. По врачам взрослых поликлиник — 119 тысяч рублей, по среднему персоналу — 66 тысяч рублей. Очень достойные цифры", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Соловьёва отметила, что в 2023 году на ремонт поликлиник города и закупку нового оборудования выделено почти четыре миллиарда рублей.

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Ранее Лайф писал о том, что рост уровня зарплаты сотрудников бюджетных организаций в 2023 году ожидается более чем на 8%. Индексация коснётся работников соцучреждений, педагогов, работников культуры, врачей, работников силовых ведомств, военнослужащих, а также сотрудников Росстандарта и Роспотребнадзора.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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