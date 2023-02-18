Средняя зарплата врачей взрослых поликлиник в Петербурге составила 119 тысяч рублей
Средняя зарплата врача в Санкт-Петербурге составляет 119 тысяч рублей. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва.
"Я посмотрела среднюю зарплату за январь. По врачам взрослых поликлиник — 119 тысяч рублей, по среднему персоналу — 66 тысяч рублей. Очень достойные цифры", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".
Соловьёва отметила, что в 2023 году на ремонт поликлиник города и закупку нового оборудования выделено почти четыре миллиарда рублей.
Ранее Лайф писал о том, что рост уровня зарплаты сотрудников бюджетных организаций в 2023 году ожидается более чем на 8%. Индексация коснётся работников соцучреждений, педагогов, работников культуры, врачей, работников силовых ведомств, военнослужащих, а также сотрудников Росстандарта и Роспотребнадзора.
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