Средняя зарплата врачей взрослых поликлиник в Петербурге составила 119 тысяч рублей

Средняя зарплата врача в Санкт-Петербурге составляет 119 тысяч рублей. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва.

"Я посмотрела среднюю зарплату за январь. По врачам взрослых поликлиник — 119 тысяч рублей, по среднему персоналу — 66 тысяч рублей. Очень достойные цифры", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Соловьёва отметила, что в 2023 году на ремонт поликлиник города и закупку нового оборудования выделено почти четыре миллиарда рублей.