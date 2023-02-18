Кадыров высказался о кадровых перестановках в командовании военных округов

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о масштабных кадровых перестановках в командовании военных округов в России. Он отметил, что подобные решения руководства Минобороны некоторые связывают с его высказываниями в соцсетях, но это совершенно не так.

"Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью", — написал чеченский лидер в телеграм-канале .

По словам Кадырова, у чеченских бойцов сложились прекрасные отношения с Минобороны и у него лично ни с кем нет никаких разногласий. При этом глава Чечни подчеркнул, что у него есть доступ к данным СВО, а также к информации о положении дел ВС РФ, поэтому он вправе публично высказывать собственное мнение. Но это вовсе не означает, что он якобы назначает и снимает военных руководителей.