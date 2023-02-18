Кадыров высказался о кадровых перестановках в командовании военных округов
Кадыров заявил, что его мнение не влияет на решения о кадровых перестановках в Минобороны
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о масштабных кадровых перестановках в командовании военных округов в России. Он отметил, что подобные решения руководства Минобороны некоторые связывают с его высказываниями в соцсетях, но это совершенно не так.
"Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.
По словам Кадырова, у чеченских бойцов сложились прекрасные отношения с Минобороны и у него лично ни с кем нет никаких разногласий. При этом глава Чечни подчеркнул, что у него есть доступ к данным СВО, а также к информации о положении дел ВС РФ, поэтому он вправе публично высказывать собственное мнение. Но это вовсе не означает, что он якобы назначает и снимает военных руководителей.
Накануне стало известно, что командующим войсками Центрального военного округа был назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Напомним, ранее эту должность занимал генерал-полковник Александр Лапин.
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