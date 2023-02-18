В Москве 14-летний подросток провалился под лёд и погиб

На юго-востоке Москвы 14-летний мальчик погиб после того, как провалился под лёд водоёма на улице Привольной. Как сообщили в столичной прокуратуре, по факту произошедшего проводится проверка.





Провалившись в воду, мальчик не смог из неё самостоятельно выбраться и умер на месте происшествия. Прибывшие на место врачи не смогли ему помочь. Стоит отметить, что перед водоёмом стоят таблички, запрещающие выход на лёд.