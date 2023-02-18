В Лондоне пообещали сохранить уровень военной поддержки Киева

В 2022 году Лондон оказал Киеву военную помощь на 2,3 миллиарда фунтов (свыше 2,5 миллиарда евро), в 2023-м объём останется тем же и даже увеличится. Об этом сообщил британский премьер Риши Сунак в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы стали первой страной, которая предоставила Украине танки, и первой, которая обучает пилотов и морпехов. В прошлом году мы оказали военную поддержку на 2,3 миллиарда фунтов, и мы окажемся на этом же уровне или превзойдём его в этом году", — отметил он.

Глава кабмина Соединённого Королевства добавил, что в конфликте на Украине сейчас наступил переломный момент, и призвал Запад удвоить военную поддержку Незалежной. Это касается артиллерии, систем противовоздушной обороны и бронированной техники. Сунак также отметил, что Британия будет первой страной, которая отправит Киеву вооружение дальнего радиуса действия. По его словам, Лондон поставит и самолёты. Премьер напомнил, что страна помогает в том числе в обучении украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей.