Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 15:19

В Лондоне пообещали сохранить уровень военной поддержки Киева

Сунак: Британия окажет Киеву военную помощь на 2,3 миллиарда фунтов

В 2022 году Лондон оказал Киеву военную помощь на 2,3 миллиарда фунтов (свыше 2,5 миллиарда евро), в 2023-м объём останется тем же и даже увеличится. Об этом сообщил британский премьер Риши Сунак в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы стали первой страной, которая предоставила Украине танки, и первой, которая обучает пилотов и морпехов. В прошлом году мы оказали военную поддержку на 2,3 миллиарда фунтов, и мы окажемся на этом же уровне или превзойдём его в этом году", — отметил он.

Глава кабмина Соединённого Королевства добавил, что в конфликте на Украине сейчас наступил переломный момент, и призвал Запад удвоить военную поддержку Незалежной. Это касается артиллерии, систем противовоздушной обороны и бронированной техники. Сунак также отметил, что Британия будет первой страной, которая отправит Киеву вооружение дальнего радиуса действия. По его словам, Лондон поставит и самолёты. Премьер напомнил, что страна помогает в том числе в обучении украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей.

Кулеба анонсировал "быстрые поставки" оружия для ВСУ после встречи с главами МИД стран G7

Кулеба анонсировал "быстрые поставки" оружия для ВСУ после встречи с главами МИД стран G7

Ранее в Минобороны Британии заявили, что Украина получит истребители только после окончания спецоперации. Об этом сообщил глава ведомства Бен Уоллес.

Обложка ©

Getty Images / Andrew Matthews / WPA Pool

Никита Осипов
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Риши Сунак
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров