Кулеба анонсировал "быстрые поставки" оружия для ВСУ после встречи с главами МИД стран G7

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с коллегами из государств G7 ("Большой семёрки") анонсировал "быстрые поставки" оружия для ВСУ. Об этом он сообщил в "Твиттере".

"Я принял участие в министерской встрече "Большой семёрки" по приглашению министра иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасы. Мы сосредоточились на всём, что необходимо для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции", — написал он.