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18 февраля, 13:58

Кулеба анонсировал "быстрые поставки" оружия для ВСУ после встречи с главами МИД стран G7

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с коллегами из государств G7 ("Большой семёрки") анонсировал "быстрые поставки" оружия для ВСУ. Об этом он сообщил в "Твиттере".

"Я принял участие в министерской встрече "Большой семёрки" по приглашению министра иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасы. Мы сосредоточились на всём, что необходимо для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции", — написал он.

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Ранее Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители. В Госдуме назвали реакцией капризного ребёнка эти слова министра. В США намекнули, что не против передачи Киеву самолётов другими странами. При этом в Польше сообщили, что не готовы отдавать Украине американские F-16. А в Британии подчеркнули, что Незалежная получит истребители только после окончания спецоперации.

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ТАСС / Efrem Lukatsky

Никита Осипов
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