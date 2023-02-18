Кулеба анонсировал "быстрые поставки" оружия для ВСУ после встречи с главами МИД стран G7
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с коллегами из государств G7 ("Большой семёрки") анонсировал "быстрые поставки" оружия для ВСУ. Об этом он сообщил в "Твиттере".
"Я принял участие в министерской встрече "Большой семёрки" по приглашению министра иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасы. Мы сосредоточились на всём, что необходимо для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции", — написал он.
Ранее Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители. В Госдуме назвали реакцией капризного ребёнка эти слова министра. В США намекнули, что не против передачи Киеву самолётов другими странами. При этом в Польше сообщили, что не готовы отдавать Украине американские F-16. А в Британии подчеркнули, что Незалежная получит истребители только после окончания спецоперации.
ТАСС / Efrem Lukatsky