Орбан заявил, что Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией
Венгрия намерена поддерживать экономические отношения с Россией. Об этом сказал премьер-министр страны Виктор Орбан в речи о политических приоритетах правительства. По его словам, Будапешт предлагает союзникам делать то же самое относительно РФ.
"Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и предлагаем это нашим союзникам", — сказал глава венгерского правительства.
Ранее Лайф писал о том, что Киев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Украину и очень надеется, что данный визит состоится.
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ТАСС / AP / Szilard Koszticsak