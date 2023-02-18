Орбан заявил, что Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией

Венгрия намерена поддерживать экономические отношения с Россией. Об этом сказал премьер-министр страны Виктор Орбан в речи о политических приоритетах правительства. По его словам, Будапешт предлагает союзникам делать то же самое относительно РФ.

"Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и предлагаем это нашим союзникам", — сказал глава венгерского правительства.