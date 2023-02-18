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18 февраля, 15:20

Орбан заявил, что Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией

Венгрия намерена поддерживать экономические отношения с Россией. Об этом сказал премьер-министр страны Виктор Орбан в речи о политических приоритетах правительства. По его словам, Будапешт предлагает союзникам делать то же самое относительно РФ.

"Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и предлагаем это нашим союзникам", — сказал глава венгерского правительства.

Премьер-министр одной страны отказался аплодировать Зеленскому на саммите ЕС

Премьер-министр одной страны отказался аплодировать Зеленскому на саммите ЕС

Ранее Лайф писал о том, что Киев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Украину и очень надеется, что данный визит состоится.

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ТАСС / AP / Szilard Koszticsak

Илья Суриков
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