В Киеве очень рассчитывают на "предметный диалог" при личной встрече с Орбаном

Киев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Незалежную и очень надеется, что данный визит состоится. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква в эфире "Радио Свобода"*.

"Премьер-министр Венгрии приглашён на Украину, и надеемся, что он может быть здесь", — сказал украинский политик.

Власти рассчитывают на "предметный диалог" в ходе личной встречи с Орбаном. Как отметил Жовква, Венгрия придерживается позиции не оказывать Киеву военную помощь, но лучшее в дипломатии — это именно диалог. И хотя Зеленский несколько раз по телефону общался с Орбаном, подчеркнул политик, во время полноценного визита есть больше шансов и возможностей провести беседу продуктивно.