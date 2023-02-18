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18 февраля, 11:36

В Киеве очень рассчитывают на "предметный диалог" при личной встрече с Орбаном

Замглавы Офиса президента Украины Жовква выразил надежду на визит Орбана в Киев

Киев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Незалежную и очень надеется, что данный визит состоится. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква в эфире "Радио Свобода"*.

"Премьер-министр Венгрии приглашён на Украину, и надеемся, что он может быть здесь", — сказал украинский политик.

Власти рассчитывают на "предметный диалог" в ходе личной встречи с Орбаном. Как отметил Жовква, Венгрия придерживается позиции не оказывать Киеву военную помощь, но лучшее в дипломатии — это именно диалог. И хотя Зеленский несколько раз по телефону общался с Орбаном, подчеркнул политик, во время полноценного визита есть больше шансов и возможностей провести беседу продуктивно.

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Ранее Орбан усомнился в будущем Украины как суверенной страны. Он уверен: Незалежная не победит в нынешнем конфликте, поскольку время играет на руку России. А недавно премьер Венгрии отказался аплодировать Зеленскому на саммите ЕС.

* Признано в РФ иноагентом.

Обложка ©

Wikipedia / European People's Party

Светлана Оперук
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