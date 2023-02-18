В Киеве очень рассчитывают на "предметный диалог" при личной встрече с Орбаном
Замглавы Офиса президента Украины Жовква выразил надежду на визит Орбана в Киев
Киев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Незалежную и очень надеется, что данный визит состоится. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква в эфире "Радио Свобода"*.
"Премьер-министр Венгрии приглашён на Украину, и надеемся, что он может быть здесь", — сказал украинский политик.
Власти рассчитывают на "предметный диалог" в ходе личной встречи с Орбаном. Как отметил Жовква, Венгрия придерживается позиции не оказывать Киеву военную помощь, но лучшее в дипломатии — это именно диалог. И хотя Зеленский несколько раз по телефону общался с Орбаном, подчеркнул политик, во время полноценного визита есть больше шансов и возможностей провести беседу продуктивно.
Ранее Орбан усомнился в будущем Украины как суверенной страны. Он уверен: Незалежная не победит в нынешнем конфликте, поскольку время играет на руку России. А недавно премьер Венгрии отказался аплодировать Зеленскому на саммите ЕС.
* Признано в РФ иноагентом.