Алиев сообщил о подвижках в позиции Армении по вопросу мирного договора

В позиции Еревана по вопросу мирного договора между Арменией и Азербайджаном наметились подвижки. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трёхсторонней встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.

По его словам, встреча прошла конструктивно, на ней обсудили много вопросов, а сам он высказал свою позицию.

"Главный вопрос заключается в том, что мирное соглашение должно быть составлено на основе международных норм и принципов. Три дня назад мы получили новые предложения из Армении. Мы их изучаем. На первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но этого недостаточно", — сказал президент Азербайджана.

Алиев также рассказал о том, что Баку официально предложил создать контрольно-пропускные пункты на границе с Арменией. По его словам, до этого данная инициатива была доведена по неофициальным каналам.