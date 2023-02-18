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18 февраля, 15:47

Алиев сообщил о подвижках в позиции Армении по вопросу мирного договора

В позиции Еревана по вопросу мирного договора между Арменией и Азербайджаном наметились подвижки. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трёхсторонней встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.

По его словам, встреча прошла конструктивно, на ней обсудили много вопросов, а сам он высказал свою позицию.

"Главный вопрос заключается в том, что мирное соглашение должно быть составлено на основе международных норм и принципов. Три дня назад мы получили новые предложения из Армении. Мы их изучаем. На первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но этого недостаточно", — сказал президент Азербайджана.

Путин и Алиев провели телефонный разговор

Путин и Алиев провели телефонный разговор

Алиев также рассказал о том, что Баку официально предложил создать контрольно-пропускные пункты на границе с Арменией. По его словам, до этого данная инициатива была доведена по неофициальным каналам.

Ранее Лайф писал о том, что проект мирного соглашения между Ереваном и Баку обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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