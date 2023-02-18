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18 февраля, 17:10

Сунак и Харрис назвали глобальным конфликт на Украине

Британский премьер Риши Сунак и американский вице-президент Камала Харрис назвали боевые действия на Украине глобальной войной. Об этом сказано в заявлении кабмина Соединённого Королевства по итогам встречи официальных лиц в Мюнхене.

"Они согласились с тем, что конфликт на Украине является глобальной войной как с точки зрения воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения последствий для международно признанных норм, касаемых в том числе суверенитета", — говорится в сообщении.

Стороны также отметили, что США и Британия являются основными партнёрами Украины.

Вице-президент США Харрис: Украину ждёт больше тёмных дней

Вице-президент США Харрис: Украину ждёт больше тёмных дней

Ранее Сунак заявил, что Британия окажет Киеву военную помощь на 2,3 миллиарда фунтов. По его словам, в конфликте на Украине сейчас наступил переломный момент.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Никита Осипов
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