Сунак и Харрис назвали глобальным конфликт на Украине
Британский премьер Риши Сунак и американский вице-президент Камала Харрис назвали боевые действия на Украине глобальной войной. Об этом сказано в заявлении кабмина Соединённого Королевства по итогам встречи официальных лиц в Мюнхене.
"Они согласились с тем, что конфликт на Украине является глобальной войной как с точки зрения воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения последствий для международно признанных норм, касаемых в том числе суверенитета", — говорится в сообщении.
Стороны также отметили, что США и Британия являются основными партнёрами Украины.
Ранее Сунак заявил, что Британия окажет Киеву военную помощь на 2,3 миллиарда фунтов. По его словам, в конфликте на Украине сейчас наступил переломный момент.
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