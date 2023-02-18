Сунак и Харрис назвали глобальным конфликт на Украине

Британский премьер Риши Сунак и американский вице-президент Камала Харрис назвали боевые действия на Украине глобальной войной. Об этом сказано в заявлении кабмина Соединённого Королевства по итогам встречи официальных лиц в Мюнхене.

"Они согласились с тем, что конфликт на Украине является глобальной войной как с точки зрения воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения последствий для международно признанных норм, касаемых в том числе суверенитета", — говорится в сообщении.

Стороны также отметили, что США и Британия являются основными партнёрами Украины.