Нидерланды сократят количество работающих в стране дипломатов из России. Об этом сказано в заявлении на сайте Министерства иностранных дел европейского государства.

"Кабинет министров решил, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в Посольстве Нидерландов в Москве. Поэтому ряду российских дипломатов придётся покинуть Нидерланды", — отметили в МИД.

При этом точного числа дипломатов не приводится. Кроме того, Генеральное консульство Нидерландов в Петербурге с 20 февраля будет вынуждено закрыться "из-за нехватки персонала". Также принято решение о прекращении работы российского торгового представительства в Амстердаме с 21 февраля. При этом Посольство Нидерландов в Москве останется открытым. Дипломаты из РФ обязаны покинуть страну в течение двух недель.

В министерстве также отметили, что переговоры с РФ об условиях командирования должностных лиц зашли в тупик. Обсуждение продолжается уже почти год. После начала спецоперации Нидерланды выслали 17 сотрудников российского посольства, в ответ РФ применила те же меры к 15 голландским дипломатам.