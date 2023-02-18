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18 февраля, 17:33

Нидерланды сократят количество работающих в стране дипломатов из России

Нидерланды сократят количество работающих в стране дипломатов из России. Об этом сказано в заявлении на сайте Министерства иностранных дел европейского государства.

"Кабинет министров решил, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в Посольстве Нидерландов в Москве. Поэтому ряду российских дипломатов придётся покинуть Нидерланды", — отметили в МИД.

При этом точного числа дипломатов не приводится. Кроме того, Генеральное консульство Нидерландов в Петербурге с 20 февраля будет вынуждено закрыться "из-за нехватки персонала". Также принято решение о прекращении работы российского торгового представительства в Амстердаме с 21 февраля. При этом Посольство Нидерландов в Москве останется открытым. Дипломаты из РФ обязаны покинуть страну в течение двух недель.

В министерстве также отметили, что переговоры с РФ об условиях командирования должностных лиц зашли в тупик. Обсуждение продолжается уже почти год. После начала спецоперации Нидерланды выслали 17 сотрудников российского посольства, в ответ РФ применила те же меры к 15 голландским дипломатам.

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В Роттердаме заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию и Белоруссию

Ранее Лайф писал, что посла Нидерландов вызвали в МИД РФ и призвали прекратить обвинять РФ в крушении MH17. Речь идёт о катастрофе в небе над Донбассом в 2014 году.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Никита Осипов
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