В Британии заявили, что у европейских стран нет исправных танков для отправки на Украину

Многие европейские государства уже после решения об отправке на Украину западных танков поняли, что у них нет исправной техники, которую можно передать Киеву. Об этом в беседе с Spiegel сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

"Политическое решение есть. Однако многие страны обнаруживают, что их армия не имеет исправных танков, которые они могут поставить. Политики отправили военных на склады и выяснили, что их танки неисправны или не отремонтированы", — отметил он.

Министр добавил, что страны НАТО болезненно восприняли то, что за последние 30 лет их армии были истощены, а боеприпасы сократились. Уоллес также отметил, что танки не являются "волшебным зельем" для украинских военных, которое сможет резко поменять ситуацию.