В Британии заявили, что у европейских стран нет исправных танков для отправки на Украину
Многие европейские государства уже после решения об отправке на Украину западных танков поняли, что у них нет исправной техники, которую можно передать Киеву. Об этом в беседе с Spiegel сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
"Политическое решение есть. Однако многие страны обнаруживают, что их армия не имеет исправных танков, которые они могут поставить. Политики отправили военных на склады и выяснили, что их танки неисправны или не отремонтированы", — отметил он.
Министр добавил, что страны НАТО болезненно восприняли то, что за последние 30 лет их армии были истощены, а боеприпасы сократились. Уоллес также отметил, что танки не являются "волшебным зельем" для украинских военных, которое сможет резко поменять ситуацию.
Ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что страна окажет Киеву военную помощь на 2,3 миллиарда фунтов. По его словам, в конфликте на Украине сейчас наступил переломный момент.
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