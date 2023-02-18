В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

Так, предупреждение о гололедице и снежных заносах действует до 10:00 понедельника, 20 февраля, а порывы ветра до 15 м/с и метель сохранятся до 09:00 воскресенья, 19 февраля.