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18 февраля, 18:57

В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

Так, предупреждение о гололедице и снежных заносах действует до 10:00 понедельника, 20 февраля, а порывы ветра до 15 м/с и метель сохранятся до 09:00 воскресенья, 19 февраля.

Названы города, которым повезёт с погодой на Масленой неделе

Названы города, которым повезёт с погодой на Масленой неделе

Ранее москвичей предупредили о серьёзном похолодании с 23 февраля. В столице на праздники прогнозируется около 13–18 градусов мороза ночью и утром.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Никита Осипов
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