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18 февраля, 19:17

МИД РФ: Москва ответит на решение Нидерландов ограничить число российских дипломатов

Москва ответит на решение властей Нидерландов ограничить число работающих в их стране российских дипломатов. Об этом заявили в МИД РФ.

"Россия даст соответствующий ответ", — заявили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве.

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Напомним, ранее в МИД Нидерландов заявили, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в диппредставительстве этой страны в Москве. Там констатировали, что "ряду российских дипломатов придётся покинуть Нидерланды".

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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