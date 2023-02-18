МИД РФ: Москва ответит на решение Нидерландов ограничить число российских дипломатов

Москва ответит на решение властей Нидерландов ограничить число работающих в их стране российских дипломатов. Об этом заявили в МИД РФ.

В Роттердаме заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию и Белоруссию

Напомним, ранее в МИД Нидерландов заявили, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в диппредставительстве этой страны в Москве. Там констатировали, что "ряду российских дипломатов придётся покинуть Нидерланды".