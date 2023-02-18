МИД РФ: Москва ответит на решение Нидерландов ограничить число российских дипломатов
Москва ответит на решение властей Нидерландов ограничить число работающих в их стране российских дипломатов. Об этом заявили в МИД РФ.
"Россия даст соответствующий ответ", — заявили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, ранее в МИД Нидерландов заявили, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в диппредставительстве этой страны в Москве. Там констатировали, что "ряду российских дипломатов придётся покинуть Нидерланды".
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Агентство "Москва"