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18 февраля, 20:15

Франция поблагодарила Россию за спасение путешественника в океане

МИД Франции поблагодарил Россию за спасение путешественника Луки Монтея в Атлантике

Министерство иностранных дел Франции и родители гражданина этой страны Луки Монтея поблагодарили за его спасение российскую сторону. Об этом заявил руководитель пресс-службы Посольства России в Париже Александр Макогонов. Речь идёт о случае, когда яхта француза потерпела крушение в Атлантическом океане, а экипаж танкера "Кама" оказал ему помощь.

Спасение французского путешественника Луки Монтея российскими моряками. Видео © Минобороны РФ

"В адрес посольства пришло электронное письмо от родителей спасённого француза, где они выразили благодарность. <…> Стоит отметить, что после счастливого завершения всей этой истории в наш адрес также была направлена благодарность со стороны МИД Франции за взаимодействие", — сказал Макогонов в эфире телеканала "Россия-1".

Аварийный сигнал с яхты, потерпевшей крушение, поступил в ночь на 31 января 2023 года. После оказания помощи гражданин Франции был доставлен в Южно-Африканскую Республику.

"Приняли как послов": Спасённый российскими моряками француз душевно поблагодарил экипаж танкера "Кама"

"Приняли как послов": Спасённый российскими моряками француз душевно поблагодарил экипаж танкера "Кама"

Лайф писал, как российские военные спасли в Атлантике француза, яхта которого потерпела крушение. На борту российского танкера пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.

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Telegram-канал / Минобороны России

Арина Родионова
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