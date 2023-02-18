Франция поблагодарила Россию за спасение путешественника в океане

Министерство иностранных дел Франции и родители гражданина этой страны Луки Монтея поблагодарили за его спасение российскую сторону. Об этом заявил руководитель пресс-службы Посольства России в Париже Александр Макогонов. Речь идёт о случае, когда яхта француза потерпела крушение в Атлантическом океане, а экипаж танкера "Кама" оказал ему помощь.

Спасение французского путешественника Луки Монтея российскими моряками. Видео © Минобороны РФ

"В адрес посольства пришло электронное письмо от родителей спасённого француза, где они выразили благодарность. <…> Стоит отметить, что после счастливого завершения всей этой истории в наш адрес также была направлена благодарность со стороны МИД Франции за взаимодействие", — сказал Макогонов в эфире телеканала "Россия-1".

Аварийный сигнал с яхты, потерпевшей крушение, поступил в ночь на 31 января 2023 года. После оказания помощи гражданин Франции был доставлен в Южно-Африканскую Республику.