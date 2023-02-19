Евросоюз больше не самостоятельное объединение. Утратив былую независимость, он превратился в "американскую резервацию". Такое же мнение высказал депутат от Крыма Михаил Шеремет. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине.

"Это циничное заявление, которое доказывает, что страны Евросоюза утратили свою былую самостоятельность и сегодня. Это американская резервация, которая находится под жёстким надзором со стороны США и НАТО. Спецоперация на Украине сорвала долгосрочный и продуманный план США по развалу России и её экономики", — сказал РИА "Новости" Шеремет.

Государства ЕС ведут проамериканскую политику, даже ущемляя интересы жителей собственных стран, добавил он. По мнению Шеремета, европейцы буквально раболепствуют перед Америкой. А тем временем прежде успешная экономика Европы "благодаря американцам и их неразумной политике канула в Лету".

"Страх и раболепие европейцев перед США толкают их совершать фактически суицидный поступок — провоцировать развязывание масштабной войны с ещё недавно дружественной Россией, с которой бок о бок и шаг за шагом они на взаимовыгодных отношениях смогли тогда создать конкурентную экономику и поднять уровень жизни граждан до высочайших стандартов", — подчеркнул Шеремет.