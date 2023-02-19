"У нас будет больше проблем": В Чехии предостерегли Запад от попыток развалить Россию
Избранный президент Чехии Петр Павел предостерёг от попыток развалить Россию
Избранный президент Чехии Петр Павел призвал западных коллег воздержаться от поддержки сценариев, которые могли бы привести к развалу России. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Так политик прокомментировал на "украинском ланче" слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "безальтернативности" захвата Киевом Крыма. Он отметил, что нужно быть осторожными в "подталкивании Украины к определённому результату".
"Возможно, в какой-то момент Украина изменит своё видение. Возможно, что это приведёт к развалу России... Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем [будет] вести переговоры о разоружении", — приводит "Европейская правда" слова Павла.
По его мнению, Запад должен выполнить три условия для эффективной поддержки Украины. Это отправка оружия, финансовая поддержка и санкционное давление на Россию.
Ранее Лайф писал, что новый президент Чехии Петр Павел выступил за переговоры по украинскому конфликту. Эту идею, по его словам, Прага поддержит при малейшей возможности.
ТАСС / Zuma