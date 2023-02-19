"У нас будет больше проблем": В Чехии предостерегли Запад от попыток развалить Россию

Избранный президент Чехии Петр Павел призвал западных коллег воздержаться от поддержки сценариев, которые могли бы привести к развалу России. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Так политик прокомментировал на "украинском ланче" слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "безальтернативности" захвата Киевом Крыма. Он отметил, что нужно быть осторожными в "подталкивании Украины к определённому результату".

"Возможно, в какой-то момент Украина изменит своё видение. Возможно, что это приведёт к развалу России... Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем [будет] вести переговоры о разоружении", — приводит "Европейская правда" слова Павла.

По его мнению, Запад должен выполнить три условия для эффективной поддержки Украины. Это отправка оружия, финансовая поддержка и санкционное давление на Россию.