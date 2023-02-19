"Скучновато нашему брату": Кирьяков назвал главное отличие жизни в России и Германии

Экс-футболист московского "Динамо" и сборной России, а ныне тренер Сергей Кирьяков, 15 лет проживший в Германии, назвал главным отличием этой страны от России ритм жизни. Он играл за "Гамбург" и "Карлсруэ", затем там же получил тренерские лицензии категорий А и B. Кирьяков считает, что дисциплина, присущая немцам, может наскучить россиянину.

"Все ездят по правилам, никто не нарушает, вокруг всегда чисто, красиво, свежий воздух. Но немного скучновато нашему брату, как говорится. В России другой ритм: постоянное движение, не посидишь покойно, надо постоянно двигаться в каком-то направлении. А в Германии вcё так размеренно..." — цитирует "Матч-ТВ слова Кирьякова.

По мнению Кирьякова, в Германии лучше проводить старость. Он признался, что и сам когда-то думал, что хорошо на закате лет спокойно гулять с собачкой, дышать свежим воздухом, ходить на источники в Баден-Бадене. Однако такое время не пришло, отметил он.

"Но это так, мысли вслух. Сейчас туда переезжать рановато. Здесь намного интереснее, комфортнее: всё своё, всё в движении, постоянные звонки, встречи. Ритм такой, что держишь себя в тонусе", — рассказал Кирьяков.