Юрист пояснил, как легально можно получать сразу две пенсии

Россияне имеют право перейти с одного вида пенсии на другой и даже получать две одновременно. Правда, сделать это могут не все, пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его словам, один из вариантов — оформить социальную пенсию, при этом официально работая и накапливая пенсионные баллы. Набрав их достаточное количество, можно перейти на страховую пенсию по инвалидности.

Он также рассказал, что те, кто получает военную пенсию (например, по потере кормильца), имеют возможность перейти на пенсию по старости, если у них появится право на получение надбавки. Правда, все варианты придётся перебирать самостоятельно, так как Социальный фонд не обязан автоматически переводить получателей пенсии с одного вида на другой.

"Чтобы это сделать, придётся изучить законы, получить справочную информацию в органах пенсионного или социального обеспечения и рассчитать для себя оптимальный на данный момент вариант", — предупредил в беседе с агентством "Прайм" Соловьёв.

По его словам, право на получение двух пенсий определяется законами о страховой пенсии, о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников спецслужб, а ещё о государственном пенсионном страховании. Согласно действующему законодательству, одновременно получать пенсии по инвалидности и по старости могут участники Великой Отечественной войны, те, кто награждён знаком "Жителю блокадного Ленинграда", кто получил инвалидность из-за военной травмы. Чтобы оформить двойную пенсию, нужно самостоятельно обратиться в органы соцобеспечения.