Немецкого политика возмутило решение не звать Россию на важную встречу

Решение не приглашать делегацию России на Мюнхенскую конференцию по безопасности вызвало возмущение у главы немецкой Левой партии Мартина Ширдевана, пишет издание Focus. В эфире ARD он подчеркнул, что не получится избежать переговоров с Москвой по ситуации на Украине. Тем более что решения можно достичь только через диалог.

"Конечно, две противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров при международном посредничестве", — сказал Ширдеван, подчеркнув, что сфера общения западных политиков сводится только к поставкам оружия.

Он добавил, что решение не может заключаться в том, чтобы "продолжать вооружаться, продолжать эскалацию, переходить одну "красную линию" за другой".