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19 февраля, 03:45

Немецкого политика возмутило решение не звать Россию на важную встречу

Политик Ширдеван выразил негодование из-за отсутствия России на Мюнхенской конференции

Решение не приглашать делегацию России на Мюнхенскую конференцию по безопасности вызвало возмущение у главы немецкой Левой партии Мартина Ширдевана, пишет издание Focus. В эфире ARD он подчеркнул, что не получится избежать переговоров с Москвой по ситуации на Украине. Тем более что решения можно достичь только через диалог.

"Конечно, две противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров при международном посредничестве", — сказал Ширдеван, подчеркнув, что сфера общения западных политиков сводится только к поставкам оружия.

Он добавил, что решение не может заключаться в том, чтобы "продолжать вооружаться, продолжать эскалацию, переходить одну "красную линию" за другой".

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Ранее в Мюнхене прошла акция протеста: там выступили против проводящейся в этом городе Международной конференции по безопасности. На улицы вышло почти десять тысяч человек.

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Flickr / Die_linke

Анатолий Симоненко
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