Антонов обвинил США в нежелании замечать "зверства режима Зеленского"
Антонов: США пытаются оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине
Власти Соединённых Штатов пытаются оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине, говоря о преступлениях России против человечности. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя соответствующие высказывания американских политиков.
Дипломат отметил, что Москва рассматривает такие инсинуации не иначе как "беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию", и делается это США в рамках развязанной против РФ гибридной войны.
"Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима", — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.
Он обратил внимание, что при этом американские политики "на зверства режима Зеленского" закрывают глаза, причём делают это спокойно.
Как сообщал Лайф, ранее Антонов заявил о срыве стратегических планов Запада нанести поражение России. Он подчеркнул, что РФ смогла перестроить экономику, укрепила военную мощь и наладила связи со многими государствами.
Telegram / EmbUSA