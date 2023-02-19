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19 февраля, 03:53

Антонов обвинил США в нежелании замечать "зверства режима Зеленского"

Антонов: США пытаются оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине

Власти Соединённых Штатов пытаются оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине, говоря о преступлениях России против человечности. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя соответствующие высказывания американских политиков.

Дипломат отметил, что Москва рассматривает такие инсинуации не иначе как "беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию", и делается это США в рамках развязанной против РФ гибридной войны.

Антонов предостерёг США от возобновления спецпрограмм на Украине

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"Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима", — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.

Он обратил внимание, что при этом американские политики "на зверства режима Зеленского" закрывают глаза, причём делают это спокойно.

Как сообщал Лайф, ранее Антонов заявил о срыве стратегических планов Запада нанести поражение России. Он подчеркнул, что РФ смогла перестроить экономику, укрепила военную мощь и наладила связи со многими государствами.

Обложка ©

Telegram / EmbUSA

Андрей Григорьев
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