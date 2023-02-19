Полиция Техаса обнаружила тела четырёх человек с огнестрельными ранениями
Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Галена-Парк в штате Техас. Об этом в "Твиттере" сообщил полицейский округа Харрис Эд Гонсалес.
"Подразделения [обнаружили] четырёх человек без сознания с огнестрельными ранениями. Все четверо скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.
По словам Гонсалеса, инцидент произошёл внутри жилого дома. При этом полиция рассматривает версию, что один из погибших мог убить троих "приятелей".
Ранее в Кривом Роге мужчина вышел из машины и открыл стрельбу. По предварительной информации, пострадавших нет.
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