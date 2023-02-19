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19 февраля, 07:14

В США рассказали о "жестокой иронии", с которой столкнётся Украина на пути в НАТО

Bloomberg: Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем

Украина в обозримом будущем не сможет стать членом НАТО, так как у альянса есть один пункт, которому страна не соответствует. О таком варианте развития событий в статье для Bloomberg написал обозреватель Хал Брэндс.

По словам журналиста, существует два варианта того, каким будет будущее Украины. Первый подразумевает, что Киев попробует стать членом НАТО, однако не сможет этого сделать из-за наличия вооружённых конфликтов и территориальных споров.

"Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным", — подчёркивает обозреватель.

Другой вариант предусматривает, что Украина будет "союзником" НАТО, а страны Запада продолжат поставки вооружений. Однако для Киева будет затруднительно поддерживать состояние вооружённых сил страны из-за тяжёлой ситуации в экономике на фоне конфликта. В результате Украина будет "экономическим подопечным" стран Запада, которые продолжат спонсировать Незалежную.

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Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук выразил надежду, что Украина получит приглашение в НАТО уже летом 2023 года во время саммита альянса в Вильнюсе.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Артур Белкин
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