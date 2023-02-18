В ФРГ признали, что Запад накачивает Киев оружием для демонстрации Москве силы
Министр обороны ФРГ Писториус признал "демонстрацию силы" Запада по отношению к Москве
Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что правильным ответом Запада на российскую СВО на Украине должна стать "демонстрация силы", так как санкции не смогли изменить политику Москвы.
"Поскольку [президент РФ Владимир] Путин ни дипломатическими средствами, ни экономическим давлением не побуждается к уступкам, это возможно лишь демонстрацией силы", — заявил Писториус.
По его словам, это означает с одной стороны поощрение украинцев в их самообороне, а с другой — накачку Киева вооружением. И Германия, как подчеркнул Писториус, является одним из лидирующих в такой помощи государств.
А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта является несопоставимым с опасностью победы России. Он также сформулировал три урока, которые альянс может вынести из ситуации на Украине. В частности, военному блоку следует продолжать накачивать Киев вооружением, так как победа Москвы "чрезвычайно опасна", отметил Столтенберг.
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