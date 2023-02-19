В Новосибирске банда "ашановских" подростков терроризирует местных жителей

В Новосибирске группа подростков пугает жителей четвёртого и пятого микрорайонов. Местная прокуратура организовала проверку после сообщений об агрессивной группе школьников, которые называют себя "ашановскими".

"Прокуратурой организована проверка по публикации в СМИ о группе "ашановских" подростков, пугающих школьников и местных жителей", — указали в ведомстве.

Граждане пожаловались представителям СМИ на то, что группа подростков вымогает деньги у сверстников и ребят помладше. А тех, кто отказывается платить, они избивают.

Один из пострадавших подростков рассказал, что участники "банды" поставили его на счётчик и забирали у него по 50–200 рублей каждый день. Теперь "ашановских" ищут правоохранители.