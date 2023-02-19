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19 февраля, 08:25

В США назвали ошибку Белого дома, которая привела к началу СВО

NI: Попытки США сохранить мировое доминирование вынудили Путина начать СВО

Попытки США продолжать доминировать в мире и не учитывать интересы России привели к тому, что президент Владимир Путин решил начать СВО на Украине. Такое мнение выразил обозреватель журнала The National Interest Самид Баша.

В частности, он обращает внимание на то, что Штаты вели опосредованную войну и использовали для этого так называемую доктрину Вулфовица 1992 года, суть которой заключалась в необходимости подчёркивать превосходство США на постсоветском пространстве. Кроме того, Вашингтон монополизирует мировую торговлю оружием посредством договоров, что увеличивает зависимость союзников от американских вооружений. Автор материала обратил внимание и на то, что, несмотря на обещания не расширять НАТО на восток, США стремились к привилегированному положению.

"Позиция Америки, не предоставляющая России достойного паритетного статуса, только ещё больше разозлила Путина. Он, как и большая часть российской политической элиты, мог только прийти к выводу, что Соединённые Штаты не намерены работать с Россией ответственно и уважительно. В Кремле поняли, что Вашингтон не делает ничего, кроме реализации плана, определённого в 1992 году, по навязыванию своей воли миру и искоренению соперников, где бы они ни появились", — отмечает Баша.

По мнению обозревателя, начало СВО стало для России способом доказать Западу, что доктрина Вулфовица не сможет продвинуться дальше в отношении Москвы, а украинский вопрос стал на этом фоне ключевым. Данный тезис подтвердился для Владимира Путина действиями США в Незалежной и вмешательством в политическую жизнь страны.

США обеспокоились из-за углубления связей России и Китая после начала СВО

США обеспокоились из-за углубления связей России и Китая после начала СВО

Ранее Лайф рассказывал, что Украина на пути в НАТО может столкнуться с "жестокой иронией", которая не даст ей стать членом альянса.

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Артур Белкин
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