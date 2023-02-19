Талибы призвали Болгарию наказать виновных в смерти мигрантов из Афганистана в Софии

МИД Афганистана, сформированный движением "Талибан"*, призвал Болгарию наказать виновных в гибели нелегальных мигрантов, которых нашли в грузовике в Софии. Заявление министерства приводит "Интерфакс".

"Мы хотим, чтобы все международные организации, особенно принимающая страна, арестовали и передали в руки закона торговцев людьми", — говорится в нём.

По данным Al Arabiya news, в пятницу, 17 февраля, стало известно об обнаружении 18 тел нелегальных мигрантов из Афганистана в заброшенном грузовике возле села Локорско. Они скончались в результате удушья. Причём сами тела находились в тайнике под кузовом с лесоматериалами. Всего в грузовике было 52 человека, они ехали из Турции в Западную Европу. Семерых подозреваемых в убийстве арестовали, включая главаря.

Выжили 34 мигранта, их госпитализировали. Как рассказал старший врач местной больницы в Софии Спас Спасков, некоторые из них лечатся от отравления угарным газом после того, как надышались выхлопами от грузовика. Дело в том, что у мигрантов был ограниченный доступ к воздуху. Они также сильно обезвожены и голодны.

Ранее в Афганистане 170 человек умерли от переохлаждения из-за аномальных морозов. А всё из-за зимы, которая стала самой холодной за последние 15 лет.