В России создали управляемого с планшета "боевого робота" на базе БМП-3

Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" создал версию БМП-3 с боевым модулем "Синица", которым можно управлять с помощью планшета. Как сообщается в программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда", многотонная машина работает без экипажа, так как функции механика-водителя полностью роботизированы.

Демонстрация БМП на дистанционном управлении. Видео © Телеканал "Звезда"

"Провели огромный цикл всевозможных испытаний. Поэтому все, кто задействован в этом процессе, чувствуют себя очень уверенно в том числе и с машиной в беспилотном варианте", — отметил главный конструктор ВНИИ "Сигнал" Сергей Курдубанов.

По его словам, создать броневик-беспилотник можно из любой бронетехники всего за десять дней. Цена такого "тюнинга" составляет около десяти процентов стоимости машины. При этом стоит отметить, что конструкторы ВНИИ "Сигнал" разрабатывали БМП с учётом пожеланий участников СВО. Несомненно, главное преимущество такой техники состоит в том, что она сберегает человеческие жизни, поскольку на борту нет экипажа.