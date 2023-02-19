В России создали управляемого с планшета "боевого робота" на базе БМП-3
Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" создал версию БМП-3 с боевым модулем "Синица", которым можно управлять с помощью планшета. Как сообщается в программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда", многотонная машина работает без экипажа, так как функции механика-водителя полностью роботизированы.
Демонстрация БМП на дистанционном управлении. Видео © Телеканал "Звезда"
"Провели огромный цикл всевозможных испытаний. Поэтому все, кто задействован в этом процессе, чувствуют себя очень уверенно в том числе и с машиной в беспилотном варианте", — отметил главный конструктор ВНИИ "Сигнал" Сергей Курдубанов.
По его словам, создать броневик-беспилотник можно из любой бронетехники всего за десять дней. Цена такого "тюнинга" составляет около десяти процентов стоимости машины. При этом стоит отметить, что конструкторы ВНИИ "Сигнал" разрабатывали БМП с учётом пожеланий участников СВО. Несомненно, главное преимущество такой техники состоит в том, что она сберегает человеческие жизни, поскольку на борту нет экипажа.
Ранее Лайф сообщал, что "Ростех" наращивает объёмы серийного выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал". По словам главы госкорпорации, изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов, но с начала СВО их выпуск увеличивается.
Кадр из видео Телеканал "Звезда"