Осуждённая в РФ за наркотики американка Грайнер возвращается в баскетбол

Осуждённая в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт с клубом WNBA "Финикс Меркури". Об этом сообщает USA Today и ряд других американских изданий и телеканалов.

Согласно опубликованным данным, соглашение между баскетболисткой и клубом рассчитано на один год. Добавим, что в 2014-м Грайнер выиграла WNBA именно в составе "Финикса".