Осуждённая в РФ за наркотики американка Грайнер возвращается в баскетбол
Осуждённая в России американская баскетболистка Грайнер стала игроком "Финикс Меркури"
Осуждённая в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт с клубом WNBA "Финикс Меркури". Об этом сообщает USA Today и ряд других американских изданий и телеканалов.
Согласно опубликованным данным, соглашение между баскетболисткой и клубом рассчитано на один год. Добавим, что в 2014-м Грайнер выиграла WNBA именно в составе "Финикса".
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков.
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