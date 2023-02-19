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19 февраля, 09:10

Осуждённая в РФ за наркотики американка Грайнер возвращается в баскетбол

Осуждённая в России американская баскетболистка Грайнер стала игроком "Финикс Меркури"

Осуждённая в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт с клубом WNBA "Финикс Меркури". Об этом сообщает USA Today и ряд других американских изданий и телеканалов.

Согласно опубликованным данным, соглашение между баскетболисткой и клубом рассчитано на один год. Добавим, что в 2014-м Грайнер выиграла WNBA именно в составе "Финикса".

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Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков.

Обложка ©

Getty Images / Mike Mattina

Артур Белкин
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