Боррель призвал ЕС начать технологический блицкриг в промышленности
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что странам Евросоюза необходимо пройти технологический блицкриг промышленности.
"Нам необходим технологический блицкриг в нашей промышленности, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить наши потребности в оружии и боеприпасах", — отметил Боррель.
По словам дипломата, в ближайшие два года страны ЕС будут увеличивать свои оборонные бюджеты. Так Франция станет расходовать на 40% больше, а Польша — в два раза.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что половина стран ЕС поддерживает идею по организации совместного производства боеприпасов для Украины.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND