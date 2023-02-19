Боррель призвал ЕС начать технологический блицкриг в промышленности

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что странам Евросоюза необходимо пройти технологический блицкриг промышленности.

"Нам необходим технологический блицкриг в нашей промышленности, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить наши потребности в оружии и боеприпасах", — отметил Боррель.

По словам дипломата, в ближайшие два года страны ЕС будут увеличивать свои оборонные бюджеты. Так Франция станет расходовать на 40% больше, а Польша — в два раза.