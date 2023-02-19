Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 10:05

Боррель призвал ЕС начать технологический блицкриг в промышленности

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что странам Евросоюза необходимо пройти технологический блицкриг промышленности.

"Нам необходим технологический блицкриг в нашей промышленности, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить наши потребности в оружии и боеприпасах", — отметил Боррель.

По словам дипломата, в ближайшие два года страны ЕС будут увеличивать свои оборонные бюджеты. Так Франция станет расходовать на 40% больше, а Польша — в два раза.

В Киеве понадеялись на скорое получение приглашения в НАТО

В Киеве понадеялись на скорое получение приглашения в НАТО

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что половина стран ЕС поддерживает идею по организации совместного производства боеприпасов для Украины.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Артур Белкин
  • Новости
  • ЕС
  • Жозеп Боррель
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров