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19 февраля, 10:20

Bloomberg: МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов

МИД Эстонии направит в ЕС заявление с просьбой ввести санкции против олигархов, которые имеют отношение к беспорядкам в Молдавии. Об этом заявил министр ведомства Урмас Рейнсалу в беседе с Bloomberg.

"Против олигархов, обвиняемых в содействии дестабилизации Молдавии и потенциальном свержении её проевропейского правительства, должны быть введены санкции ЕС", — приводятся слова главы эстонского МИД.

Соответствующий запрос Рейнсалу подаст на следующей неделе. При этом министр иностранных дел Эстонии не уточнил, против кого именно будут направлены эти санкции, но отметил, что эти люди находятся в Израиле.

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Ранее молдавская партия "Шор" обвинила власти страны в репрессиях против активистов. Согласно её заявлению, Антикоррупционная прокуратура Молдавии, спецслужбы и полиция в субботу провели обыски и аресты. По данным партии, власти прибегают к шантажу, угрозам и задержаниям.

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Getty Images / NurPhoto / NurPhoto

Светлана Оперук
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