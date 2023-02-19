Под Томском шестимесячный малыш умер, застряв между стеной и диваном

По словам женщины, вечером она легла спать вместе с сыном, однако, проснувшись, не смогла обнаружить его рядом с собой. Мать увидела малыша торчащим вниз головой между раскладным диваном и стеной. Она тут же вызвала врачей, которые лишь констатировали смерть ребёнка. По данным источника, у женщины также имеется ещё четверо детей.