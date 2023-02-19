Под Томском шестимесячный малыш умер, застряв между стеной и диваном
В Томской области мать обнаружила тело сына, зажатое между диваном и стеной
Жительница города Колпашево в Томской области обнаружила тело шестимесячного сына, которое было зажато между стеной и диваном. Об этом сообщает "Рен-ТВ".
По словам женщины, вечером она легла спать вместе с сыном, однако, проснувшись, не смогла обнаружить его рядом с собой. Мать увидела малыша торчащим вниз головой между раскладным диваном и стеной. Она тут же вызвала врачей, которые лишь констатировали смерть ребёнка. По данным источника, у женщины также имеется ещё четверо детей.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае малыш застрял в матери во время кесарева и умер из-за нераскрывшихся лёгких. Теперь женщина обвиняет врачей в его гибели.
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