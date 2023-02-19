На Западе заговорили о "конце света" после Мюнхенской конференции по безопасности

Судя по происходящему на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, грядёт обострение мировой обстановки. Такое мнение высказал журналист Politico Мэтью Карницниг.

"Это конец света, каким мы его знаем, и Мюнхен нервничает", — заявил он.

По словам обозревателя, участники конференции нервничают из-за предчувствия скорого конца существующего миропорядка. Особенно ярко это демонстрирует Германия, которая готова, по крайней мере на словах, к дальнейшей эскалации украинского конфликта. В качестве примера Карницниг приводит изменившуюся риторику канцлера ФРГ Олафа Шольца и заявления главы Минобороны страны Бориса Писториуса, который призывает вооружать ВСУ. И это при условии, что в начале 2022 года ведущие социал-демократы требовали от США убрать ядерные боеголовки с территории Германии.

"Немецкие чиновники, похоже, пытаются перещеголять друг друга, чтобы доказать, насколько ястребиными они стали. <...> Если даже немцы осознали опасность нынешнего геополитического положения в мире, то сейчас вполне может наступить момент, когда действительно стоит начать беспокоиться", — говорится в публикации.

При этом, добавил журналист, единственные, кто на Мюнхенской конференции улыбается ввиду получения выгоды от происходящего, — оборонные подрядчики, ведь продажи оружия растут во всех отношениях.