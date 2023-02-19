Боррель: ЕС проведёт экстренную встречу 6–7 марта для отправки Украине всех боеприпасов

В начале марта состоится экстренная встреча глав МИД стран – участниц Евросоюза для того, чтобы скоординировать поставки всех боеприпасов Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что организация должна оперативно увеличить и ускорить военные поставки Незалежной, которая находится в критической ситуации с точки зрения вооружения. Боррель призвал решить данную "проблему" в течение ближайших недель. По его словам, это нельзя сделать путём совместных закупок боеприпасов.

"Любые заказы сейчас окажутся в конце длинного списка заказов, который страны ЕС уже разместили. Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые потом восполнят эти запасы за счёт совместных поставок", — заявил он.

По словам Борреля, этим должны заниматься главы МИД и министры обороны стран Евросоюза. Встреча, на которой им нужно будет выдвинуть предложения по ускорению поставок Киеву, состоится 6–7 марта. Он также подчеркнул, что Украине необходимо передать как можно больше танков.

"И, конечно, основные боевые танки. В траншейной войне для манёвров и наступления нужны танки, и мы должны обеспечить их Украине", — сказал Боррель.