Российские военные в ходе СВО за минувшие сутки уничтожили до 250 бойцов ВСУ на Донецком направлении, а также 12 единиц техники. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений Южной группировки войск за сутки уничтожено до 250 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", — отметил представитель ведомства.

Кроме того, в районе населённых пунктов Часов Яр ДНР и Демурино Днепропетровской области были уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, в районе Первомайского в ДНР ВС РФ уничтожили самоходную пусковую установку комплекса "Бук-М1".