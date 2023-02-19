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Опубликовано 19 февраля 2023, 12:33
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Армия России за сутки уничтожила до 250 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военные в ходе СВО за минувшие сутки уничтожили до 250 бойцов ВСУ на Донецком направлении, а также 12 единиц техники. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений Южной группировки войск за сутки уничтожено до 250 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", — отметил представитель ведомства.

Кроме того, в районе населённых пунктов Часов Яр ДНР и Демурино Днепропетровской области были уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, в районе Первомайского в ДНР ВС РФ уничтожили самоходную пусковую установку комплекса "Бук-М1".

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ потеряли более 200 военных убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении.

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VK / Минобороны России

Артур Белкин
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