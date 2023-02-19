Госдума работает над закреплением статуса российских учителей

Депутаты Государственной думы работают над закреплением за учителями особого статуса для их защиты на законодательном уровне. Об этом журналистам заявила глава думского Комитета по просвещению Ольга Казакова.

Она уточнила, что парламентарии видят два сигнала. Первый из них заключается в воспитательной работе. Соответствующий запрос, отметила Казакова, приходит от родителей, бабушек, дедушек, школьников и педагогов. Второй сигнал, соответственно, — это статус учителя.

"Безусловно, мы работаем над теми законами, которые могут быть приняты, чтобы этот статус укрепить", — подчеркнула депутат.

У учителя имеется очень много обязанностей, продолжила Казакова, но не в каждой ситуации понятно, какие он имеет полномочия. Так, например, вправе ли педагог забрать у школьника вейп или опасный предмет — сложный вопрос.