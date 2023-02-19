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19 февраля, 13:29

Для забывчивых пациентов: В РФ создали таблетницу и приложение с напоминанием о приёме лекарств

Учёные разработали умную таблетницу и приложение для своевременного принятия лекарств

Группа учёных разработала умную портативную таблетницу и мобильное приложение специально для того, чтобы пациенты своевременно принимали лекарства и БАДы. Спасибо за это следует сказать команде из Тюменского государственного университета (ТюмГУ), Тюменского индустриального университета (ТИУ) и Тюменского медицинского университета (ТМУ), пишет "Газета.ru" со ссылкой на НТИ.

Корпус таблетницы напечатан на 3D-принтере, в устройство помещён аккумулятор, рассчитанный на десять часов беспрерывной селективной выдачи лекарств. С помощью мобильного приложения пользователь сможет настроить время и количество принимаемых таблеток для себя и родственников: соответствующие уведомления будет присылать на телефон чат-бот.

Как учёные пришли к такой задумке? Они провели опрос и выяснили, что почти 88% россиян хотя бы один раз забывали о приёме, а 70% пожилых пациентов плохо понимают инструкции, которые им назначил врач. Причём, отметили учёные, если проанализировать данные современных россиян, которые проходят лечение, то выяснится, что примерно 50% нарушают приём препаратов, назначенных врачом.

Ориентировочная стоимость умной портативной таблетницы составит 1900 рублей, а ежемесячной подписки на приложение — 279 рублей. По словам учёных, на мировом рынке есть много аналогов умных медицинских устройств, но в России они непопулярны из-за непрямых продаж и интерфейсов на английском языке.

"На отечественном рынке пока продаются простые механические таблетницы и органайзеры, поэтому наш стартап имеет высокий импортозамещающий потенциал", — подчеркнули разработчики.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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