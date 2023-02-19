Итальянский премьер Мелони 21 февраля приедет в Киев, чтобы вручить "подарок" Зеленскому

В Киев во вторник, 21 февраля, с официальным визитом приедет премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano, в её планах встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявление о шестом пакете военной помощи, в частности предоставление вместе с Францией систем противоракетной обороны SAMP/T.

"Итальянский премьер привезёт в подарок Зеленскому шестой пакет вооружений, одобренный итальянским правительством, и противоракетную систему SAMP/T", — говорится в материале издания.

Перед визитом в Киев Мелони посетит Польшу, где встретится с премьером республики Матеушем Моравецким.