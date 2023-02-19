Минобороны РФ опровергло увольнение офицеров корпусов ДНР и ЛНР

Информация о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после принятия в состав ВС РФ военных этих частей не соответствует действительности. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось", — говорится в сообщении.

Там отметили, что с 1 января 2023 года личный состав этих корпусов был принят с техникой, вооружением и материальными средствами в Вооружённые силы России. Все офицеры соединений сейчас достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках спецоперации на Украине, сообщили в ведомстве.