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19 февраля, 14:00

Минобороны РФ опровергло увольнение офицеров корпусов ДНР и ЛНР

Информация о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после принятия в состав ВС РФ военных этих частей не соответствует действительности. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось", — говорится в сообщении.

Там отметили, что с 1 января 2023 года личный состав этих корпусов был принят с техникой, вооружением и материальными средствами в Вооружённые силы России. Все офицеры соединений сейчас достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках спецоперации на Украине, сообщили в ведомстве.

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Ранее Минобороны сообщило, что украинские войска понесли серьёзные потери сразу на двух направлениях. Так, за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях было ликвидировано до 70 бойцов ВСУ.

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ТАСС / Михаил Метцель

Светлана Оперук
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