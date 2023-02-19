В Италии предложили установить "зону безопасности" вокруг ЗАЭС ради достижения мира

В Италии считают, что вокруг Запорожской АЭС необходимо установить "зону безопасности". Об этом заявил вице-премьер и глава итальянского МИД Антонио Таяни. По его мнению, эта мера должна стать первым шагом в достижении мирных договорённостей по Украине.

"Наша идея заключается в [установлении] свободной зоны вокруг Запорожья. Это должно быть первым пунктом для мира: остановить бои вокруг Запорожья, потому что станция опасна для всех", — отметил Таяни на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он заявил, что Италия поддерживает Украину, но не находится в состоянии войны с Россией. Политик считает, что европейцам нужно объяснить: Рим желает мира, поэтому работает для защиты Незалежной.