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19 февраля, 13:39

В Италии предложили установить "зону безопасности" вокруг ЗАЭС ради достижения мира

В Италии считают, что вокруг Запорожской АЭС необходимо установить "зону безопасности". Об этом заявил вице-премьер и глава итальянского МИД Антонио Таяни. По его мнению, эта мера должна стать первым шагом в достижении мирных договорённостей по Украине.

"Наша идея заключается в [установлении] свободной зоны вокруг Запорожья. Это должно быть первым пунктом для мира: остановить бои вокруг Запорожья, потому что станция опасна для всех", — отметил Таяни на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Он заявил, что Италия поддерживает Украину, но не находится в состоянии войны с Россией. Политик считает, что европейцам нужно объяснить: Рим желает мира, поэтому работает для защиты Незалежной.

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что оставлять африканские страны Китаю было бы ошибкой. Единство ЕС имеет решающее значение для отношений в рамках НАТО и с Африкой, считает он.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Илья Суриков
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