Момент избиения полицейского пакетом с замороженным мясом в Ставрополе попал на видео

На записи видно, что пьяный мужчина оказывает сопротивление оперативнику, который пытается его утихомирить. В момент, когда полицейский подходит ближе, дебошир сильно ударяет его по голове пакетом с замороженным мясом, из-за чего правоохранитель оказывается на полу. На помощь к нему тут же подбегает напарница, а затем они вместе скручивают злоумышленника. По данным телеграм-канала, на мужчину завели протокол, сейчас он находится в спецприёмнике.