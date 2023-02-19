Момент избиения полицейского пакетом с замороженным мясом в Ставрополе попал на видео
Появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлён момент конфликта полицейского и пьяного дебошира в одном из магазинов Ставрополя. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT. Напомним, при задержании неадекват сильно ударил по голове участкового.
Момент избиения полицейского пакетом с замороженным мясом в магазине Ставрополя. Видео © Telegram / SHOT
На записи видно, что пьяный мужчина оказывает сопротивление оперативнику, который пытается его утихомирить. В момент, когда полицейский подходит ближе, дебошир сильно ударяет его по голове пакетом с замороженным мясом, из-за чего правоохранитель оказывается на полу. На помощь к нему тут же подбегает напарница, а затем они вместе скручивают злоумышленника. По данным телеграм-канала, на мужчину завели протокол, сейчас он находится в спецприёмнике.
Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл накануне, 18 февраля. Сотрудник полиции прибыл на задержание пьяного дебошира, но тот начал сопротивляться и ударил его пакетом с замороженным мясом по голове. В итоге участкового увезли в больницу.
Кадр из видео Telegram / SHOT