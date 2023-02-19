Кержаков пообещал встретиться с Кокориным на Кипре
Главный тренер кипрского футбольного клуба "Кармиотисса" Александр Кержаков заявил, что обязательно встретится с нападающим Александром Кокориным, который выступает за "Арис". Об этом пишет ТАСС.
"Здесь у меня много знакомых, друзей, в том числе Саша, живут. Поэтому, как будет время, обязательно встретимся, поговорим, потому что сейчас я был занят немного другими делами, как буду посвободнее и если будет время у Саши, то обязательно встретимся. Здесь небольшой город", — отметил Кержаков.
Ранее Лайф сообщал, что бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков стал главным тренером клуба "Кармиотисса", который выступает в чемпионате Кипра.
ТАСС / Пётр Ковалёв / Станислав Красильников