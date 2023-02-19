Чехия в 2022 году подарила Украине военные материалы на 220 миллионов долларов
Чехия в прошедшем году подарила Украине военные материалы из запасов национальной армии на сумму около 220 миллионов долларов. Об этом сообщает издание České noviny со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.
"Чехия за период после 24 февраля 2022 года подарила Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 миллиарда крон. Посылают вооружение на Украину и чешские оборонные предприятия. В минувшем году они вывезли военные материалы более чем на 50 миллиардов крон (около 2,2 миллиарда долларов)", — отмечается в публикации.
Взамен Прага получила от Евросоюза компенсацию на модернизацию армии. Аналогичные шаги ожидаются от США. При этом в Чехии предпочитают не конкретизировать, какую именно помощь отправляют Украине.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки намерений Украины захватить Крым, иначе, по его словам, в будущем западные страны могут ждать "нежелательные сценарии".
ТАСС / Zuma