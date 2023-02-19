В Майми посетительница ярмарки Art Wynwood разбила синюю скульптуру собаки из серии работ американского художника Джеффа Кунса, имитирующих фигуры из воздушных шаров. По данным The New York Times, всё случилось во время предпоказа 16 февраля.

В Майами посетительница ярмарки разбила дорогостоящую скульптуру собаки Джеффа Кунса. Видео © Twitter / TheRealBiffBifford

Коллекционер Стивен Гэмсон видел падение скульптуры. Художник рассказал, что перед этим женщина постучала по ней пальцем. В итоге произведение искусства слетело с постамента и разбилось.

"Сначала Гэмсон подумал, что падение было постановочным, но потом заметил, что женщина покраснела, а сотрудники художественной ярмарки бросились к ней", — пишет The New York Times.

Скульптура была 16 дюймов в высоту и 19 дюймов в длину, её стоимость оценивается в 42 тысячи долларов. Газета The Miami Herald уточняет, что ущерб покроет страховка.