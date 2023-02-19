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19 февраля, 16:05

Роскомнадзор заблокировал сайт украинской киберспортивной организации Na'Vi

На территории РФ ограничили доступ к сайту украинской киберспортивной организации Natus Vincere (Na'Vi). Об этом свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора. Причина блокировки портала не уточняется.

Украинская мультигейминговая киберспортивная организация Natus Vincere была создана в 2009 году. У компании есть составы команд в Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Pubg, Apex legends, Valorant и других.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ). Этот портал публиковал недостоверные материалы, дискредитирующие российские войска.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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