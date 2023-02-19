Роскомнадзор заблокировал сайт украинской киберспортивной организации Na'Vi

На территории РФ ограничили доступ к сайту украинской киберспортивной организации Natus Vincere (Na'Vi). Об этом свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора. Причина блокировки портала не уточняется.

Украинская мультигейминговая киберспортивная организация Natus Vincere была создана в 2009 году. У компании есть составы команд в Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Pubg, Apex legends, Valorant и других.