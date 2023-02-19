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19 февраля, 16:24

Легкоатлетка из Нидерландов побила мировой рекорд, который держался более 40 лет

Легкоатлетка из Нидерландов Фемке Бол установила рекорд в беге на 400 метров в помещении

Новый мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении установила легкоатлетка из Нидерландов Фемке Бол. Он показала результат 49,26 секунды на местном чемпионате.

Предыдущий рекорд в этой дисциплине 7 марта 1982 года установила Ярмила Кратохвилова из Чехословакии с результатом 49,59 секунды. А третий результат показала россиянка Наталья Назарова 18 февраля 2004 года (49,68 секунды).

22-летняя Фемке Бол — трёхкратная чемпионка Европы, является бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами. В этой же дисциплине она имеет серебряную медаль чемпионата мира 2022 года.

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Ранее Лайф писал о том, что девятилетняя сноубордистка из Москвы совершила прыжок с разворотом в 2,5 оборота вокруг своей оси и установила мировой рекорд.

Обложка ©

Wikipedia / Erik van Leeuwen

Илья Суриков
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