В Америке признали Россию самой серьёзной угрозой в космосе

По его словам, стратегические конкуренты Америки якобы занимаются производством оружия, которое они планируют применить вне Земли. Речь идёт о противоспутниковых ракетах и перехватчиках. При этом Зальцман ещё не вёл переговоры с российской и китайской сторонами по этому поводу.