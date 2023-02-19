В Америке признали Россию самой серьёзной угрозой в космосе
Главком Космических сил США Зальцман: РФ и КНР — самые серьёзные угрозы в космосе
РФ и Китай являются самыми серьёзными угрозами в космосе. Такое мнение выразил командующий Космическими силами США генерал Брэдли Ченс Зальцман, сообщает AFP.
По его словам, стратегические конкуренты Америки якобы занимаются производством оружия, которое они планируют применить вне Земли. Речь идёт о противоспутниковых ракетах и перехватчиках. При этом Зальцман ещё не вёл переговоры с российской и китайской сторонами по этому поводу.
Ранее в МИД России заявили, что США в военных целях задействуют гражданскую инфраструктуру в космосе. Кроме того, в министерстве назвали условие, при котором американские спутники станут целями для удара.
ТАСС / "Роскосмос"