Неизвестный открыл стрельбу из травмата в ТЦ в Ростове-на-Дону

Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия в ТЦ "Орбита" в Ростове-на-Дону. В итоге два человека пострадали, злоумышленника ищут, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Неизвестный преступник, находясь в помещении магазина по адресу город Ростов-на-Дону, проспект Королёва 10/4, в ходе внезапно возникшего конфликта, используя травматическое оружие, произвёл выстрел и нанёс телесные повреждения <…> мужчине 1980 года рождения и <…> мужчине 2003 года рождения", — говорится в сообщении агентства.

Как рассказали Лайфу в региональном главке МВД, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления и задержание лица, причастного к его совершению.